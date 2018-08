Farmáři varují před brexitem bez dohody: "Za rok dojdou zásoby!"

Britští zemědělci varovali před nedostatkem potravin, jakmile země opustí Evropskou unii. Pokud by politici prosadili tzv. tvrdý brexit, došly by podle nich zásoby přesně za rok. Farmáři se odchodu bez dohody s Unií obávají.

Zatímco premiérka Theresa Mayová stále věří, že se jí podaří dosáhnout dohody o odchodu z EU, zbývající členové kabinetu to vidí pesimisticky. Podle ministra mezinárodního obchodu Liama Foxe je stále pravděpodobnější brexit bez dohody.

Před náhlým odchodem z evropského společenství teď varuje také Národní farmářská unie. Pokud by opravdu Británie z EU vystoupila bez jakékoliv dohody, byly by dodávky potravin i dalších surovin v ohrožení. Zásoby by podle zemědělců došly 7. srpna 2019.

Velká Británie dlouhodobě není, co se výroby a spotřeby potravin týče, soběstačná. Většinu všech potravinářských produktů musí dovážet - především ze zbytku Evropské unie. Farmáři se navíc obávají špatné úrody kvůli teplému a suchému počasí, které letos panuje, píše portál Daily Mirror.

Analytici portálu Politico pak s jistou dávkou humoru upozorňují na to, že si Britové bez dovozu z Unie nesestaví ani oblíbený sendvič. Šunku totiž dováží hlavně z Dánska a Německa, rajčata i salát ze Španělska, sýr a máslo z Irska. "Jen většina konzumovaného chleba pochází z Británie," píše portál.