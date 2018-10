Fast Food Film zvou pod pokličku rychlého občerstvení

Lidé, kteří u McDonald’s pracují, jsou plní zážitků, emocí a také zkušeností, které jim tato práce dala. Zákazníci, kteří si sem zajdou jednou za čas koupit něco k jídlu, si obvykle udělají obrázek o práci v McDonald’s celkem rychle. Ti, kteří stojí na druhé straně kasy, to možná vidí zcela jinak.



Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Jestli jste si mysleli, že je koncept rychlého občerstvení založen na jednotvárnosti, rychlosti a dodržování přesně stanovených postupů, měli jste pravdu jen částečně. Právě díky tomu máte v řetězcích jako je McDonald´s záruku vždy stejné chuti a kvality. Práce ve fast foodu je ale vše ostatní, jenom ne stereotypní. To ukazuje projekt Fast Food Film . Čtveřice začínajících filmařů natočila krátkometrážní filmy, které ukazují, co se podle nich ukrývá pod zlatými oblouky nejznámějšího fastfoodového řetězce.Pozitivní ohlasy přišly už po prvním promítání přímo od generálního ředitele McDonald’s Tomasze Rogacze. „Práci u nás nejčastěji nacházejí velmi mladí lidé, kteří tak dostanou první možnost si vyzkoušet pracovní život a my se snažíme dosáhnout toho, aby je jejich práce bavila. I proto nám dalo smysl podpořit pro změnu začínající filmaře a požádat je, aby nám ukázali, jak oni sami vidí naši práci, a musím říct, že výsledek nás mile překvapil. Každý film je originálním a nevšedním pohledem na práci nás a našich kolegů,“ uvedl.Pokud se chcete na filmová dílka podívat také, hledejte na webu novaplus.cz. Tvůrci vsadili na humor, dojetí i peprnost a překvapení. Jestliže jste i vy někdy byli zákazníky McDonald´s, znáte někoho, kdo zde pracuje nebo jste dokonce vy sami zaměstnanci, neváhejte a na snímky se podívejte. Navíc můžete ocenit ten nejlepší a pomoci tvůrcům získat nejenom hodnotné ceny, ale také prestiž ve svém oboru. Vyhraje komedieod režiséra, drama, romantická komedie, za jejíž režií stojí, nebo filmod? Záleží jen na vás.