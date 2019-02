Favoritem eurovoleb je v Česku ANO. Posílit mají nacionalisté

Volby do Evropského parlamentu vyhraje v České republice hnutí ANO, předpovídá první projekce, kterou ve spolupráci s agenturou Kantar Public vydal v pondělí Evropský parlament. Nejsilnější frakcí by měla zůstat frakce Evropské lidové strany, posílí ale nacionalisté a liberálové.

Hnutí ANO by podle průzkumu zveřejněného na stránkách Evropského parlamentu mělo získat 8 mandátů a přes 30 % hlasů. Před pěti lety, v prvních volbách, které ANO vyhrálo, získalo 16 % a čtyři mandáty, přičemž europoslanci Telička a Ježek se se stranou rozešli.

Druhá by se ziskem přibližně 14 % a 4 mandátů měla skončit ODS, ta má dnes v Evropském parlamentu dva reprezentanty. Piráti, kteří v případě úspěchu budou v Bruselu a Štrasburku nováčky, by měli získat podobně hlasů jako ODS, ale jen tři mandáty, stejně jako čtvrtá ČSSD.

Do Evropského parlamentu by se dostali dále dva komunisté a jeden zástupce SPD. Těsně pod čarou s 4,8 % skončila KDU-ČSL. STAN a TOP 09, kteří se ale nyní rozhodli kandidovat společně, získaly shodně po 3,8 %.

Po volbách kvůli odchodu Velké Británie klesne počet europoslanců z 751 na 705. Nejsilnější frakcí by po volbách měla zůstat Evropská lidová strana. Ta sdružuje středopravá uskupení a křesťanskodemokratické strany. Česko v ní v současnosti zastupují poslanci TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Únorový odhad počítá s tím, že by získala 183 mandátů, teď má přitom 217 křesel.

Odhad výsledku voleb do Evropského parlamentu v ČR

Pozici druhé nejsilnější strany by měli obhájit sociální demokraté. Místo 186 zástupců bude mít frakce jen 135. Jejími členy jsou i europoslanci za ČSSD. Posílit by měli liberálové z Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a to díky nástupu hnutí Vpřed! Francouzského prezidenta Macrona, které by ve volbách ve Francii mělo získat 20 mandátů. Zástupce liberálů by potěšil i případný úspěch hnutí ANO, které je od posledních eurovoleb součástí této frakce.

Výsledky z Francie budou důležité také pro frakci nacionalistů Evropa národů a svobody. Francouzský zástupce této politické frakce, Národní fronta, je favoritem eurovoleb ve Francii. Výraznou posilu by měla představovat také italská Liga Severu, která vede s náskokem průzkumy v Itálii a měla by frakci dodat okolo 27 poslanců.

Síla jednotlivých frakcí se ještě po volbách může výrazně změnit. U téměř 60tky možných europoslanců zatím výzkumníci nedokážou odhadnout, k jaké politické skupině se v Evropském parlamentu jejich strana přidá, protože v něm doposud nezasedala a není členem žádné panevropské strany.