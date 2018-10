Filip (†14) se zabil, protože byl gay. Matka poslala dojemný vzkaz

Manželství osob stejného pohlaví podporuje v Česku asi 65 % lidí. Přesto u nás stále není zákonem povoleno. Už brzy by se to ale mohlo změnit, poslanci o tématu budou jednat během tohoto týdne.

70 tisíc podpisů už se podařilo získat pod petici, která žádá legalizaci manželství pro všechny bez rozdílu sexuální orientace. Minulý týden v úterý proběhlo v Poslanecké sněmovně k tématu veřejné slyšení, na kterém zazněly jak hlasy příznivců, tak odpůrců. Informuje o tom agentura Jsme fér.

Podle zastánců sňatků homosexuálů by manželství mělo být vztahem lidí, kteří spolu chtějí žít, a to bez ohledu na to, jestli chtějí mít děti. "Mnozí lidé dnes zakládají rodiny i bez manželství, je proto třeba odstranit pokrytectví a právo na plnohodnotný život dát všem," řekla poslankyně Eva Matyášová.

Psycholog Václav Mertin si zase myslí, že děti potřebují především lásku, pevný vztah a pocit jistoty. Věří, že je jedno, zda jim tyto potřeby naplní rodiče homosexuální či heterosexuální. Tíživější je podle něj například to, jak na děti dopadají rozvody rodičů nebo když je vychovávají samoživitelé.

Mezi odpůrci manželství homosexuálů vedou konzervativní muži starší 45 let. Ti zdůrazňují především roli tradiční rodiny a tvrdí, že děti potřebují jak ženský, tak mužský vzor. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu Akademie věd považuje manželství za svazek, který má primárně sloužit k reprodukci, nikoli k uspokojování potřeb jednotlivých lidí.

Na slyšení promluvila také matka Filipa, který před čtyřmi lety spáchal sebevraždu. Bylo mu tehdy 14 let a neunesl výsměch okolí kvůli tomu, že je homosexuál. Teprve po jeho smrti se dozvěděla, jak těžko se se svou sexuální orientací vypořádávala i její starší sestra, která už 25 let žije s partnerkou. Vyzývala, abychom lépe předcházeli tragédiím, jako byla ta, která potkala i její rodinu. Podle ní pomůže manželství pro všechny nejen dětem homosexuálů, ale také jejich rodinám.

V současnosti povoluje homosexuální sňatky celkem 25 států. Většina z nich umožňuje sezdaným párům i adoptovat děti. V těchto zemích žije necelá 1 miliarda lidí. Na seznam zemí, kde je manželství pro všechny uzákoněno, patří například USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Uruguay, Argentina, Brazílie, nebo Jihoafrická republika.

Prvním evropským státem, který zlegalizoval manželství párů stejného pohlaví, bylo v roce 2001 Nizozemsko, tím posledním je zatím Rakousko. Patří mezi ně i silně religiózní země jako Španělsko, Irsko nebo třeba Malta. Kromě Itálie a Švýcarska do tohoto výběru spadá i celá západní Evropa.