Finanční úřad dražil vybavení pěstírny konopí! Politici zuří

V dražbě finančního úřadu nechyběly ventilátory, žárovky k produkci rostlin pod umělým osvětlením, zavlažovací systémy i vodní dýmky určené často ke kouření marihuany.

To se ale nelíbí některým politikům - prot dražbě se ostře ohradil například ministr vnitra Jan Hamáček.

""Zboží nebo vybavení, které bylo v prodeji, opravdu může sloužit k postavení plně funkční pěstírny a asi by finanční úřad popřípadě ministerstvo financí měly zvážit, zda tedy je vhodné takovéto zařízení dávat k prodeji, či zda by nebylo rozumnější ho zlikvidovat i za předpokladu, že to bude znamenat ztrátu pro státní rozpočet. Nicméně to riziko, že toto zboží bude použito k nelegální činnosti, je v tomto případě, podle mě, velmi vysoké," řekl pro TV Nova ministr vnitra.

Úřad kritiku odmítá s tím, že při prodeji věcí zabavených dlužníkovi, postupuje podle zákona. "Finanční správa si je vědoma choulostivosti těchto záležitostí. Nicméně při přípravě té dražby vyhodnotila své zákonné povinnosti," tvrdí ředitel Finančního úřadu Karlovarského kraje.

Proti takovému prodeji protestují podnikatelé, kterým před pěti lety policisté zabavovali podobné zboží v growshopech. Soud je potrestal podmínkou kvůli společenské škodlivosti prodávat na jednom místě potřeby pro pěstování konopí.

Finanční úřad odmítá, že šlo o sortiment pro pěstování a užívání drog. A dbal na zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.



Jedná-li se o prostředky sloužící k inhalci nebo kouření potenciálně nebezpečných látek je tam omezení věkem 18 let. A to samozřejmě finanční úřad v rámci dražby pohlídal. Na dražbě přesto nikdo nic nekoupil a bude se tak opakovat.



Finanční úřad Karlovarského kraje si není vědom, že by udělal neco nelegálního, protizákonného. Pokud si to někdo myslí, může na policii, jak dodal jeho ředitel, trestní oznámení. To ale do této chvíle podle našich zjištění dosud nikdo neudělal.