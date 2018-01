Firma dluží miliony na pojistném. Zaměstnanci nechodí do práce!

Strojírenská firma, která patří do skupiny podnikatele Jana Světlíka, se už dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz na výrobu. Více než polovina zaměstnanců je proto místo v práci doma a pobírá jen 80 procent mzdy. To má trvat nejméně do března. Proč byl strojírenskému závodu účet zablokován, vedení firmy prý netuší.

reklama

"Zatím nevíme, proč se sociální správa pro tento krok rozhodla. Chceme s OSSZ neprodleně jednat a navrhnout například splátkový kalendář, o kterém se dosud nevedla žádná jednání. Na daný účet mezitím standardně docházejí a budou docházet peníze," řekla mluvčí společnosti Eva Kijonková.

Vedení dceřiné firmy minulý týden přitom přislíbilo vstup nového investora do závodu, který by měl odkoupit velkou část akcií od mateřské společnosti Vítkovice. Kdy to bude, zatím není jasné. Zaměstnanci zároveň od října zůstávají ve stávkové pohotovosti kvůli včas nevyplaceným mzdám.

I když jim teď výplaty chodí v termínu, odbory čekají, jak se celá, především finanční, situace bude ve firmě dál vyvíjet. O dalším postupu by Vítkovice měly jednat v tomto týdnu.