Firmám v ČR chybí zaměstnanci. Chtějí přivést tisíce Ukrajinců

Firmám v Česku podle Hospodářské komory chybí téměř půl milionu lidí. Komora se proto dohodla s ministerstvy na tom, že by letos do Česka dostala na práci až 40 tisíc Ukrajinců. Ještě to ale musí schválit vláda. A podle odborníků by to znamenalo i spoustu problémů.