Fotbalové kluby nejvyšší ligy najely s auty z Mototechny již 5 milionů kilometrů

Se 75ti tisíci prodaných aut ročně je AAA AUTO největším prodejcem ojetých automobilů nejen na českém a slovenském trhu, ale i ve střední a východní Evropě, a také ojedinělým partnerem tohoto typu, který podporuje fotbal tak rozsáhlým způsobem.



„Český fotbal se za poslední rok výrazně proměnil. Jako inovativní firma jsme rádi, že i fotbal je inovativní a zavedl novinky jako projekt videorozhodčí. Fotbal je díky tomu transparentnější, což je i naše snaha v sektoru ojetých vozů,“ uvedl provozní ředitel skupiny AURES Holdings Petr Vaněček a ke spolupráci dodal: „Oceňujeme také změnu herního systému, která znamená větší množství zápasů, což je důležité pro dopad našich marketingových aktivit.“



Fotbalovým klubům a funkcionářům zapůjčila Mototechna již 520 nových automobilů různých značek a modelů (nejčastěji Kia Sportage a Ceed, ale také Kia Sorento, Škoda Octavia, Ford Tourneo Custom, BMW X1, X5 i X6, a další). S auty se najelo přes 5 milionů kilometrů. Nejvíce kilometrů najel klub FK Příbram, kde se najelo za téměř 2 roky přes 600 tisíc km. Nejvíce času za volantem pak tráví maséři Radek Havala z FKT Dukla Praha (71 095 km) a Petr Šilhán ml. z FC Vysočina Jihlava (64 101 km).



Spojení s fotbalem přineslo značkám AAA AUTO i Mototechna nový prostor pro komunikaci. „V letošním roce plánujeme pokračovat ve spolupráci v rámci již fungujících fun zón v průběhu ligových zápasů, testování aut hráči měsíce, marketingových kampaní a zapojování hráčů a společnosti AURES Holdings do neziskových projektů jako třeba návštěva dětského nemocničního oddělení,“ doplnil Petr Vaněček. Největší prodejce ojetých automobilů u nás se plánuje již potřetí zapojit do celorepublikové akce Trophy Tour, kde představí šíři svojí nabídky, vznikne videoseriál, který propojí ligu s fanoušky v rámci testování aut, a fanoušky zapojí do soutěží o ceny.



Kromě oficiálního partnerství s Fortuna ligou spolupracují značky s dalšími osobnostmi jako tenistka Karolína Plíšková, herci Veronika Žilková a Václav Vydra, návrhář Osmany Laffita nebo dakarista Lukáš Kvapil. Z řad fotbalistů jezdí vozy z AAA AUTO a Mototechna například Matúš Kozáčik, Michael Ngadeu-Ngadjui, Adam Zrelák nebo Ladislav Vízek.