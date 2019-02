Týraná zvířata slouží jako atrakce! Holuby natírají i jedovatou barvou

Je libo modrého, červeného, nebo dokonce žlutého holuba? Nabídka v centru Prahy je opravdu široká. Skupina cizinců, která nabízí pestrobarevné holuby, se nachází přímo u Karlova Mostu.

Za fotku si většinou účtují sto korun. Za pár minut si jsou schopni vydělat až několik set. "Ti cizinci opravdu nabízejí tyto služby, je to zakázané, porušují tržní řád, nemají na to oprávnění," řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Obchodníci nemají ani povolení státní veterinární správy. "Obecně se tato produkce nepovažuje za busking, za veřejné vystoupení, takováto produkce je v hlavním městě zakázána," upozorňuje Hofman.

"Pražská městská policie v souvislosti s porušováním tržního řádu nemůže toto protiprávní jednání řešit na místě, nicméně celá věc byla zaznamenána postoupena příslušnému správnímu orgánu," sdělil mluvčí strážníků Jan Čihák. Tím je magistrát, který si provádí vlastní kontroly a jen on může pokutovat. Nejvíc uložil 15tisícovou sankci.

Navíc podle odborníků barvení pro zvířata není nic dobrého. "V minulém roce se k nám dostalo zhruba deset jedinců," popsala Zuzana Pokorná, vedoucí Záchranné stanice hlavního města Prahy. "Nikdo nedbá na to, jestli ta barva je bezpečná, nebo není, může se jim to dostat do očí, do zobáku," dodala.

Pokud by se jednalo o barvu toxickou, mohlo by dojít až k uhynutí zvířete. Koncem minulého roku strážníci odchytili modrého holuba, který pak v útulku po pár dnech uhynul.

Podobný případ pobouřil veřejnost před půl rokem. Ve westernovém městečku u Zvole nad Pernštejnem děti malovaly po ponících. Barvy byly naštěstí neškodné. Skončilo to pokutou, výpovědí a velkou ostudou.