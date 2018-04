FOTO: Miminko hodili do kanálu, hrozilo, že ho sežerou mravenci!

V boj o život se pro Charmaine Keevyovou (63) změnila ranní procházka se psem. Její fenka najednou začala hlasitě štěkat, po chvíli žena uslyšela dětský pláč. Uvědomila si, že vychází z kanálu. Informuje o tom britský Mirror.

Sama nebyla schopná těžký betonový poklop odtáhnout, proto se snažila zastavit některé z projíždějících aut. Nakonec přece jen jedno z aut zastavilo a společně s řidičem Cornie Viljoenem (60) dokázali poklop odkrýt. V odtokové rouře skutečně leželo nahé miminko.

