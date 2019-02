Francie chystá revoluci na školách! Pojem matka a otec zmizí

Francouzská vláda chce zavést nové právo, které by ze škol odstranilo slovo matka a otec. Místo něho by děti používaly "rodič 1" a "rodič 2". Cílem je podle vlády zamezit útočení proti rodičům stejného pohlaví.

Ve Francii návrh, který předložila Valérie Petitová, podpořili další poslanci a prošel prvním čtením. "Nikdo by se neměl cítit být vyloučen z této společnosti, která je zpátečnická," vysvětlila Petitová.

Někteří však se změnou zákona nesouhlasí, a to především ministr školství Jean-Michel Blanquer, který uvedl, že by odstranění pojmu "otec" a "matka" bylo legislativním přesahováním vlády, informoval Mirror.

Podle předsedy Sdružení homo-parentálních rodin by mohlo dojít k nesrovnalostem v rodičovské hierarchii, avšak původně se změnou souhlasil. "Kdo je rodič číslo 1 a kdo je rodičem číslo 2?" ptal se ostatních.

Po prvním čtení by mohl být v úterý projednán návrh už ve druhém čtení. Musí ho poté ještě schválit Senát, ale všichni očekávají, že změna bude schválena. V novele zákona by tak stálo: "Aby se zabránilo diskriminaci, zápisu do školy, třídních registrů, rodičovských povolení a všech ostatních úředních formulářů týkajících se dětí, musí se uvést pouze rodič 1 a rodič 2."