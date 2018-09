Francouzi nahradí slavné vlaky TGV. Do dvou let zmizí z kolejí

Mizí ikona francouzské železnice - legendární vlaky, kterým se téměř čtyři desetiletí přezdívalo TGV, prošly rozsáhlou modernizací a dostaly nové jméno. Říkat se jim bude InOui. Francouzský dopravce chce ve vlacích nové generace poskytovat více služeb a přilákat další a další cestující. TGV ročně využije více než 105 milionů zákazníků.



“Je to nová vývojová etapa. Chceme přilákat až 15 milionů nových cestujících,“ vysvětlil Guillaume Pepy, prezident společnosti SNCF, která rychlovlaky provozuje. "V první řadě chceme ve vlacích poskytovat online služby, chceme zlepšit komunikaci s personálem a chceme zajistit větší komfort,“ doplnila ředitelka SNCF Rachel Picardová.



Nové rychlovlaky budou mít modernější vybavení. Občerstvení si bude moci zákazník objednat z minibaru pomocí speciální mobilní aplikace. Zdražovat ale prý dopravce nebude.



Na první jízdu s cestujícími vyrazil vlak TGV roku 1981. Lidé si tehdy na jízdenku museli počkat i několik měsíců. Legendou se TGV stal i díky své rychlosti. Ta může dosahovat i šesti set kilometrů za hodinu. Asi nepřekvapí, že se vývojáři TGV inspirovali slavným Porsche.



Francouzský dopravce se chce novou generací vlaků připravit na příchod konkurence. Do roku 2021 má totiž na síti francouzských vysokorychlostních tratí proběhnout liberalizace trhu. Vlaky InOui mají TGV úplně nahradit do dvou let.