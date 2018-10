Gang léta znásilňoval dívky. Místo kondomů používali plastové sáčky

Na 203 let a jedno doživotí odsoudil britský soud prvních šestnáct z celkem dvaceti násilníků z britského města Huddersfield. Ti podle policie mezi lety 2004 a 2011 znásilňovali a jinak zneužívali patnáct dívek ve věku od 11 do 17 let. Další čtyři členy gangu soud již uznal vinnými, rozhodnutí nad nimi vynese prvního listopadu. Informovala o tom policie z West Yorkshire.