Gay pár tučňáků ukradl mládě rodičům. Strhla se rvačka! VIDEO

Večerní drama se odehrálo v zoologické zahradě v dánském městě Odense. Podle ošetřovatelky zvířat Sandie Hedegårdové Munckové již dlouho toužil homosexuální pár tučňáků po mláďatech. A tak, když viděli, že se rodiče svému potomku nevěnují, zasáhli a přijali je za své. “Bylo mi hned jasné, že je něco úplně špatně. Rodiče odešli a mládě bylo prostě uneseno,“ řekla Muncková dánskému portálu DR.



Podle ošetřovatelky se matka odešla osvěžit do vody a nechala starost o ptáče na otci. Tomu byla zřejmě dlouhá chvíle a tak pozapomněl na své rodičovské povinnosti a zamířil rovněž do vody. Tučňáče zůstalo samotné. A tehdy zakročila dvojice únosců. “Když ho uviděli samotné, asi si řekli – tak to je zlé, jdeme ho sebrat,“ myslí si ošetřovatelka.



Rodiče se nakonec po svém mláděti začali poohlížet. Jenže dvojka nových opatrovníků se nemínila svého nově nabytého potomka vzdát. Výběh naplnilo krákání, divoké mávání křídel a pošťuchování. Museli zasáhnout pracovníci zoo a vrátit ptáče biologickým rodičům.



Ale dvojice náhradních opatrovatelů se také nakonec dočkala. Poté, co ošetřovatelé viděli, jak so o maličkého tučňáka starali, jim dali vejce od samice, která se o něj nebyla schopná kvůli nemoci postarat.