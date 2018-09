Gentleman, popsal kandidáta na soudce Trump. Měl znásilnit ženu

Student prestižní univerzity Yale, zaměstnanec administrativy prezidenta George Bushe, člen federálního odvolacího soudu ve Washingtonu. Tak vypadá profesní životopis 53letého kandidáta na soudce nejvyššího soudu a otce dvou dětí Bretta Kavanaugha.

"Je to veliký gentleman, významný vzdělanec, myslitel, intelektuál a milý člověk," popsal Kavanagha americký prezident Donald Trump. Teď se ale zdá, že by žhavého kandidáta mohly dostihnout hříchy mládí.

V době, kdy se senát dohaduje o tom, jestli Kavanaugha podpoří jako doživotního soudce Nejvyššího soudu, vyrukovala 51letá univerzitní profesorka s tím, že ji v 80. letech ještě s jedním spolužákem Kavanagh téměř znásilnili na středoškolské party.

"Zamkli dveře a pustili nahlas hudbu, aby nebylo slyšet mé volání o pomoc. Oba se smáli, když se mě Kavanaugh ve značně podroušeném stavu pokoušel svléct. Bála jsem se, že mě může nedopatřením zabít," uvedla Christine Blaseyová Fordová.

Kavanaugh veškerá obvinění popírá, i tak by mu ale mohla zlámat vaz. Případem se nejspíš bude zabývat FBI.

Podobný skandál musel před dvěma lety řešit i Donald Trump. Těsně před klíčovou prezidentskou debatou totiž americká média zveřejnila záznam videa z roku 2005, na kterém se tehdejší prezidentský kandidát vulgárně vyjadřuje o ženách.

"Je to jako magnet. Prostě je začnu líbat. Ani nečekám. Když jste hvězda, nechají vás to dělat. Můžete dělat cokoliv - osahávat je na přirození. Můžete dělat, co chcete," prohlašoval Trump. Skandál nakonec ustál. O měsíc později ho Američané zvolili prezidentem.