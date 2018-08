George se královně uklonit musí, Charlotte ne! Expertka řekla proč

Zvyky královské rodiny znovu zaplnily titulní stánky britských deníků. Lidi zajímalo, proč se princ George prababičce královně Alžbětě II. uklánět musí, ale jeho mladší sestřička ne. Historička to teď vysvětlila.

Příznivci britské vládnoucí dynastie spekulovali, jestli má princezna Charlotte nějaké výsady kvůli tomu, že je dívka, nebo by snad byla oblíbeným pravnoučetem královny. Je to ale samozřejmě úplně jinak, píše portál The Sun.

Prince George se musí Alžbětě II. uklánět jednoduše proto, že už dosáhl věku pěti let. Právě tato hranice platí za tu, po níž už je dítě dostatečně staré na to, aby respektovalo většinu pravidel. Znamená to tedy, že Charlotte bude také muset královně vyseknout pukrle - za dva roky.

Historička královské rodiny Marlene Koenigová také uvedla na pravou míru informace, které se začaly šířit v médiích. "Jediný člověk, kterému se uklání, je panovník. Královská Výsost se neuklání jiné Královské Výsosti," vysvětlila.

Obecně se musí členové královské rodiny i další uklonit nebo udělat pukrle směrem ke královně v první chvíli, kdy ji spatří, a poté znovu, když z akce odchází. To je také důvod, proč se někdy princ Charles neukloní - matku viděl už dříve a už to udělal.

Podle odbornice zřejmě princ George svoji první poklonu trénoval v zákulisí, než ji poprvé předvedl na veřejnosti. Pět let oslavil 22. července, královská mincovna vydala k té příležitosti speciální minci. Kensingtonský palác také zveřejnil jeho nový portrét.

