Grázl znásilnil těhotnou! "Promiň," šeptala bříšku a chránila ho

Angličan Gavin Carey podle soudu znásilnil těhotnou ženu, která se kvůli strachu o nenarozené dítě nemohla bránit. Za mřížemi by měl strávit devět let. Jeho partnerka ale prohlásila, že za ním dál stojí a chce s ním založit rodinu.

Gavin Carey z anglického města South Shields znásilnění u soudu popřel. Porota se ale přiklonila na stranu oběti a soud ho v říjnu uznal vinným. Ještě před vynesením verdiktu, které proběhlo tento týden, 28letý Carey požádal o ruku svou 41letou přítelkyni Lisu Finnovou, a uspořádal večírek na rozloučenou.

Lisa teď prohlásila, že na partnera, který má ve vězení strávit devět let, nezanevře a i nadále doufá ve svatbu a založení rodiny. "Nikdy mi neublížil, není to násilník. Je to gentleman a je velmi milující. Je to dobrý člověk. Kdyby nebyl, už bych to poznala," prohlásila Careyho snoubenka podle portálu Daily Mirror.

Žena, kterou podle verdiktu Carey znásilnil, když byla těhotná, ho ale u soudu popsala úplně jinak. V očích prý měl "šílený, soustředěný a odhodlaný" výraz. Žena si prý snažila chránit těhotenské bříško a stále se nenarozenému dítěti omlouvala.

Careymu také několikrát opakovala, že ubližuje nejen jí, ale také miminku. "Každý den na to myslím a říkám si, co jsem mohla udělat jinak, aby se to nestalo. Jeho tvář stále vidím před sebou. Když se moje dítě narodilo, cítila jsem se provinile. Jako by zaútočil na nás oba," uvedla otřesená matka.

Obhájkyně Cathy McCullochová tvrdila, že Carey měl dlouhodobé psychické potíže, které se snažil sám léčit medikamenty. Od té doby už se ale jeho život prý "vrátil do správných kolejí".

"Napadl jste ji a znásilnil. Snažila se vás odstrčit a bránit se. Snažila se vám říct, že ubližujete dítěti, snažila se uniknout," prohlásila při rozsudku soudkyně Sarah Mallettová. Carey kromě odpykání trestu vězení musí být také zaregistrován v seznamu sexuálních násilníků.