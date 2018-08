Grilování v přírodě: Jak se stát šéfkuchařem uprostřed divočiny

Táboráková jídla jsou sice mnohem jednodušší než jídla z grilu, ale právě tuhle prostotu a lehce připečenou nedokonalost na nich milujeme. Při troše fantazie se dá sestavit velmi pestré menu s vůní ohně od pečiva až po sladký dezert.

Dobroty z kotlíku

Bez kotlíku na vaření se neobešel žádný správný tremp. Asi každý si dovedeme představit pohodlnější vaření, ale aspoň párkrát do léta to stojí za to vyzkoušet. Ideální jsou tzv. jídla z jednoho hrnce a nejlépe ta, která se nemusí dlouho vařit. Husté polévky, buřtguláš, chilli con carne a nebo třeba i houbová smaženice budou mít z ohně zcela neopakovatelnou chuť.

Špekáčky milujeme nejvíc

Bez nich by to nebylo to pravé ohňování. Základem je kvalitní buřt s vysokým podílem masa. Nejprve ho na horkém vzduchu nad plamenem zahřejte, aby se uvolnila šťáva. Až se začne vypékat a stékat po špekáčku, napomůže tomu, aby se dobře opekla kůrčička. Chceme přece, aby byl špekáček dozlatova upečený a prohřátý, nikoliv na povrchu spálený dočerna a uvnitř studený.

Opečte si pavouka nebo ježka

Pořád je to starý dobrý špekáček, nemusíte mít strach o přírodu ani svoje chuťové buňky! Aby se špekáček dobře opekl, musí být totiž dobře naříznutý, jinak by nad ohněm nevzhledně prasknul. Pro opečení je nejlepší naříznout ho do kříže z obou stran tak, aby uprostřed zůstala zhruba třetina, kudy se propíchne vidlice nebo prut. Když zakrojíte hluboko a necháte uprostřed jenom malý kousek, bude opečený buřt připomínat pavouka. Chobotnice vznikne, když jeden konec necháte vcelku a po většině délky nakrájíte do kříže "chapadla". A na ježka nařízněte hřbet špekáčku do šachovnice.

Brambory bez popelu

Pečené brambory voní až se sliny sbíhají, ale jejich pečení trvá celou věčnost a nakonec jsou na povrchu spálené jako bota. Proč si to trochu neusnadnit? Jde to rychleji i zdravěji a výsledek je stejně skvělý. Stačí brambory trochu urychlit desetiminutovým vařením v osolené vodě. Každý kousek pak nakrojte a dovnitř vložte kousek másla nebo plátek anglické slaniny. Zabalte do alobalu a na dvacet minut zahrabejte do popela. Podobně můžete opéct i sladké brambory nebo batáty.

Sladká tečka pro mlsaly

Oblíbené sladké zakončení jídla si můžete dopřát i u táboráku. Jak jinak, něž dobrotami připravenými přímo nad plameny. Jablka se na ohni pečou odedávna, tak jim tentokrát zkuste dodat trochu nových nápadů. Až se vám jablíčko pěkně opeče, oloupejte připálenou a zakouřenou slupku a obalte ho v cukru se skořicí. Vraťte zpátky nad oheň, ale tentokrát už jenom na chviličku, aby cukr trochu zkaramelizoval. A nebo jablko naopak rozkrojte, vydlabejte jádřinec a do důlku vložte trochu ořechů, rozinek a čokolády a pečlivě zabalte do alobalu. Nezapomeňte hlídat, kde je vršek a položte na žhavé uhlíky mimo plameny. Zhruba za půl hodiny si budete moct pochutnat na voňavém jablíčku a rovnou ho vyjídat ze slupky lžičkou.