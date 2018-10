Guru Jára poslal z vězení vzkaz! Nahrávku adresoval soudci

Guru Jára či Óm nadsamec. To jsou přezdívky 47letého Jaroslava Dobeše, který měl mezi roky 2004 až 2007 odháčkovat na 350 žen. "Lektorky byly jeho kuplířky. Dobrovolně mu hledaly určitý typy holek, který by se mu mohly líbit," popsala už dříve jedna z účastnic školy Poetrie.

"Nejde tam o soulož jako takovou, ale o propojení pohlavních orgánů. U nás samozřejmě v katolické zemi je to těžko pochopitelné, ale jsou to normální, běžné praktiky, které se používají v rámci tantry," tvrdil Luboš Y. Koláček.

Dobeš s Barborou Pláškovou jsou od roku 2015 v detenčním zařízení na Filipínách. Souzeni byli proto letos v lednu jako uprchlí, dostali sedm a půl roku. Zítřejšího odvolacího řízení se ale prý zúčastnit chtějí.

"Velice rádi bychom vypovídali u soudu na svou obhajobu, respektive obhajobu skrze videokonferenci. Já to prosím nechám říct i pana Dobeše," říká na nahrávce Plášková. "Ano, také bych rád vypovídal u soudu na svou obhajobu skrze videokonferenci," dodal Guru Jára.

Soud se podle odborníků žádostí o obhajobu skrze videokonferenci zabývat musí - vyhovět jí ale nemusí. Verdikt by měl padnout ve čtvrtek. Soud ale s největší pravděpodobností žádost zamítne.

"Důvodem tohoto rozhodnutí je, že řízení je vedeno proti uprchlým. Tím pádem veškerá práva a oprávnění přebírají za obžalované jejich obhájci," vysvětlil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Podle právníků by se v takovém případě obžalovaným otevřela možnost ústavní stížnosti. "Ústavní stížnost lze podat proti pravomocnému rozsudku, a to do dvou měsíců od jeho doručení těm poté už odsouzeným," sdělil advokát Jan Černý.

V případě odsouzení by soudy a ministerstvo spravedlnosti mohly začít jednat o deportaci Dobeše a Pláškové do České republiky.