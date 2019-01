Gynekologové posílí pohotovosti. Budou muset sloužit i u porodů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal ve středu dopoledne memorandum s předsedou České gynekologické a porodnické společnosti a zástupcem pojišťoven. Dokument ukládá ambulantním lékařům povinnost sloužit na pohotovosti v nemocnicích alespoň dvakrát měsíčně po dobu 5 let. Stejně dlouhou dobu by měli odsloužit u porodů a operací.

"Ten projekt nám nebyl nikým vnucen, není to žádné nevolnictví, robota, je to iniciativa skutečně naši odborné společnosti," uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Mají se tak vyřešit personální problémy na pohotovostech a zlepšit kontakt gynekologů s novými medicínskými poznatky. Výhodu to má přinést také pacientkám.

"Lékař, který má v ambulantní péči pacientku, tak pak například bude u jejího porodu nebo provede nějaký výkon v té porodnici, tzn. bude tam kontinuita péče, což si myslíme, je dopad pozitivní i na ty samotné pacientky z hlediska jejich psychiky," vyjádřil se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Personální problémy se ale týkají pohotovostí i dalších lékařských oborů. Ministr Vojtěch bude například chtít slyšet návrh stomatologů na zajištění jejich zubní pohotovostí.