Habera znovu oblékne legendární šortky! Řekl, kdy se můžeme těšit

Porotce SuperStar a úspěšný hudebník Paľo Habera si na sebe znovu oblékne své legendární „zaříznuté“ šortky, ve kterých vystupoval na koncertech na začátku 90. let. Slíbil to v rozhovoru pro televizi Markíza.

Habera jako lídr skupiny Team vládl hitparádám v tehdejším Československu. Dlouhé kudrnaté vlasy, upnuté krátké šortky a bílé tílko. Tak ho pamatují fanoušci z tehdejších koncertů. „Beru to jako takovou zábavnou etapu svého života. Celá ta osmdesátá a devadesátá léta byla taková, všichni měli dlouhé vlasy, trvalou. Přirozené to nebylo ani náhodou. Ale tehdy to tak bylo,“ vzpomínal Habera v rozhovoru pro TV Markízu.

„Jestli si to pamatujete, tehdy byla móda taková. I fotbalisti nosili takhle upnuté trenýrky. Vůbec to nebylo komfortní, ale nikdo to neřešil,“ vzpomínal Habera.

A tvrdí, že se tahle podivná móda možná právě teď vrací. „Nedávno jsem byl v zahraničí a musel jsem si to vyfotit!. Normálně moje šortky tam měly vystavené v obchodech! Zase se to prodává, ta móda se vrací,“ tvrdil zpěvák.

„Přemýšlím, že to znova nastolím. To je prostě ikonická věc,“ smál se porotce Ben Christovao, když mu pustili ukázku Haberova videoklipu z tehdejší doby. Smích marně skrývali i další. „Takhle si Paľa všichni pamatujeme. Vypovídá to o té době, jaká tehdy byla. Ale kdybychom se podívali na fotky z mých začátků, tak to bude podobně humorný,“ dodal Matěj Ruppert.

„Já jim říkám vejcořezky. Ptala jsem se Paľa, jestli je ještě má. A on tvrdí, že je má stále schované. Takže já se obávám, že nastane znovu ta chvíle a on je znovu oblékne,“ bojí se další porotkyně SuperStar Katarína Knechtová.

To potvrdil i sám Habera. Dokonce už slíbil, kdy si je oblékne: „Mám schované dokonce dva modely z tehdejší doby. V případě krajní nouze, že by třeba hrozilo nebezpečí od Severní Koreje, tak pokud by je to mělo odradit od útoku, tak si je obléknu,“ slíbil se smíchem Habera.