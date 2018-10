Hadí podzim v Česku! Mamba, užovka a krajta způsobily manévry

Jedna česká pranostika říká, že na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři. Letos si hadi dali na čas a místo dubna vylezli až s příchodem podzimu.

Na začátku října se pražské Hlubočepy měly na pozoru před mambou zelenou - smrtelně jedovatým hadem, který unikl z domu poté, co měl uštknout svou majitelku, která hada chovala nelegálně. Během čtyř dnů, kdy byla mamba "pohřešovaná", se z ní stala místní celebrita.

A přestože odborníci nedávali tropickému hadovi mnoho šancí na přežití v chladném podzimním počasí, nakonec se had našel na stromě nedaleko domu, ze kterého unikl. Žena, kterou mamba měla uštknout, v nemocnici po pár dnech zemřela. Kde hada sehnala a proč jej chovala v kleci zůstává záhadou.

Podívejte se na video odchytu mamby:

O pár dní později na sebe pozornost strhl drobný had, který se skryl v Kauflandu v Orlové na Karvinsku. Supermarket musel pobočku na čtyři dny uzavřít - tak dlouho totiž trval odchyt. "Může to být exotický druh, který do obchodu přicestoval v krabici s ovocem," uvedl při hledání hada herpetolog Vladimír Adámek. Po odchytu se ukázalo, že šlo o neškodnou užovku obojkovou. Jak se do obchodu dostala, není jasné.

Podívejte se na reportáž o odchytu užovky v Kauflandu:

V té samé době, kdy hasiči převraceli supermarket v Orlové vzhůru nohama, se v Praze našel další had. V Praze 13 u Slunečního náměstí muž nahlásil na policii, že ve křoví našel černý pytel s žlutobílou krajtou. Příležitost k velkému pozdvižení však tento mohutný škrtič nedostal - odchytová služba po příjezdu zjistila, že je had mrtvý. "Pracovníci odchytové služby zjistili, že se jedná o krajtu tmavou mutace albino," uvedla mluvčí pražské policie Irena Seifertová.

"Jedná se určitě o ojedinělé případy," vyjádřil se k incidentům mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. "Celé dny tu řešíme telefonáty. Únik mamby zelené nastartoval zájem o tohle téma, jinak by pozornost věnovaná těm dalším hadům nebyla zdaleka tak velká," dodal.

Chov hadů v Česku podléhá poměrně přísným podmínkách. Chovatelé musí mít povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči a ani poté, co ho získají, si nemohou dělat, co chtějí. Jednou za rok probíhají povinné kontroly.

"V tuto chvíli je v Česku 66 chovatelů hadů, i když ty údaje se pořád mění," informoval Vorlíček. "Loni proběhlo přibližně 55 kontrol, v jednom případě se jednalo o neschválený chov. Letos těch prohlídek bylo přes 30 a byl také zaznamenán jeden případ nepovoleného chovu," dodal Vorlíček.