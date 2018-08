Hadi vzali lidská obydlí útokem. Chytají je v postelích i pokojíčcích

Snad pro každého by byl šok, když by si šel večer lehnout a pod peřinou našel hada stočeného do klubíčka. Takovou zkušenost má z posledních dní hned několik Čechů. "Ročně je standard kolem 60 výjezdů, kdy lidé potřebují pomoct, protože se u nich objevil nějaký had," popisuje odborník na hady a jejich odchyt Karel Kerouš.

V 70 % případů se jedná o naše druhy hadů. Exotické druhy odchytávají odborníci jen asi ve 30 % a zpravidla se jedná o hady, kteří utekli někomu z chovu. "Není to tak, že by sem migrovaly cizí druhy," uklidňuje Kerouš.

Právě v tomto období je hlášen zvýšený výskyt hadů v lidských obydlích. Hadi v tropických krajích mají schopnost tzv. estivaze, tedy že v horkém počasí ztuhnou podobně jako při zimním spánku. Naši hadi v mírném pásu to ale neumí. "Proto hledají azyl v domech, kde je většinou chládek, stín a temno. Chtějí tam toto nepříznivé období přežít," vysvětluje zoolog.

V uplynulých dnech tak Kerouš odchytával hady třeba v dětském pokojíčku nebo přímo v manželské posteli. Nejčastěji se ale podle něj skrývají ve sklepech. Pokud hada ve svém domě objevíte, snažte se jej izolovat v místnosti, aby neutekl – zavřete okna i dveře a volejte hasiče nebo linku 112.

Dispečeři už se spojí přímo s odchytovou službou. Nejčastěji se v domech schovávají neškodné užovky, přesto Kerouš nedoporučuje, abyste hada chytali sami. Ze zmijí prý v těchto dnech obavy mít nemusíte. "Zmije už je teď dobře uložená před sluníčkem, takovouto teplotu nesnáší," uzavírá expert.