Hádku dětí v obchoďáku ukončila krev! Jedno bodlo druhé nožem

V sobotu odpoledne došlo ke konfliktu v obchodním centru Plaza v centru Plzně. Podle portálu Krimi-Plzeň na místě začala hádka ve skupince dětí, které zde tráví často svůj volný čas.

Celý incident ale dostal dost nečekané obrátky, když jedna z dívek vytáhla nůž a zaútočila na druhou dívku. Tu musela s vážným zraněním převést sanitka do nemocnice.

Podle portálu Krimi-Plzeň ji nejdříve bodla do ruky a následně do obličeje. Původní zprávy hovořily o bodnutí do oka, nakonec to bylo těsně v okolí oka.

"Dnes po 17. hodině jsme vyjížděli do OC Plaza Plzeň, kde mělo dojít k fyzické potyčce, při které měla jedna nezletilá dívka napadnout druhou, rovněž nezletilou," potvrdila zásah policejní mluvčí Markéta Fialová.

Policisté na místě zajistili dětské účastníky konfliktu a místo činu obehnali páskou. Kriminalisté nyní prověřují všechny okolnosti případu, vhledem k věku zúčastněných osob ale nebudou poskytovat další informace.