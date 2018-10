Po oznámení těhotenství Meghan přišly v královské rodině problémy

Budoucnost královské rodiny by mohla být v rukou prince Charlese. S plány svého syna však nesouhlasí jeho otec princ Philip. Označil je za svéhlavé a bezvýznamné. Co vše princ Charles zamýšlí?

Královská rodina v posledních dnech zažívá krásné chvíle. O víkendu měla svatbu princezna Evženie a příchod prvního potomka oznámil princ Harry s Meghan Markle. I přes tyto radosti panuje v rodině napětí, a to mezi princem Philipem a jeho synem princem Charlesem, uvedl deník Mirror.

Princ Philip údajně nesouhlasí s plány svého syna, které se týkají budoucnosti královské rodiny. Napětí mezi nimi prý stále stoupá od té doby, co Charles uvedl, že chce zajistit modernější přístup v rodině a také, aby se Buckinghamský palác stal veřejný místem.

Princ Charles by chtěl přeměnit místnosti na veřejné a v některých by se měly konat státní bankety a jiné události. Královská rodina by se pak mohla přemístit na hrad Windsor v hrabství Berkshire, který je oblíbeným víkendovým místem královny Alžběty II.

I přesto, že princ Philip chce, aby se jeho syn stal po královně Alžbětě II. úspěšným monarchou a významným politikem, jeho názory nezastává a označil je za bezvýznamné a svéhlavé.

Princ Philip dříve také nesouhlasil s chováním Sarah Fergusonové, matky princezny Evženie, která byla viděna s jiným mužem poté, co oznámila, že se rozpadá její manželství s Princem Andrewem, synem prince Philipa.

Philip ji měl v té době označit za zbytečnou a nařídit ji, aby opustila hrad Balmoral. Na svatbě Evženie se však oba dva společně bavili a vypadá to, že už princ Philip Sarah odpustil.

