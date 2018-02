Hala v Mochově stále hoří! Hasičům v noci namrzala technika

Jedna z plechových hal v bývalém areálu mrazíren v Mochově u Prahy, kde vypukl v pátek dopoledne požár, stále hoří. Požár se rozšířil v místech, kde se nepropadla střecha. Hasiči se do této části nemohou dostat. Čeká se na příjezd těžké techniky. O dalším postupu se rozhodne dopoledne, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Noční hašení komplikoval mráz, při němž zamrzala výšková technika i čerpadla na vozidlech.

Zasahující hasiči se nyní střídají, na místě je asi 25 až 30 jednotek. Stále platí zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích.

"Hoří především dřevěné přepravky s bramborami. Hasíme pomocí výškové techniky. Do budovy nemůžeme, dokud nepřijede těžká technika, která strhne stěny hrozící pádem. Do té doby jsme prakticky bezmocní, protože se nedostaneme do míst, kde hoří," uvedl Svoboda.

Chemická laboratoř, která monitorovala koncentraci zplodin v ovzduší, nezaznamenala zvýšené hodnoty a ukončila svoji činnost. Škodu majitel odhadl na 100 milionů korun. Nikdo zatím nebyl zraněn.

