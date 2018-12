Hanka musí po proměně chlapy odhánět. Vymyslela skvělou fintu!

Ve středečním premiérovém díle pořadu O 10 let mladší jste viděli úchvatnou proměnu kamarádek Magdy a Hanky. Obě si během svého života prošly těžkou zkouškou, která se odrazila na jejich vzhledu. Jak dnes vypadají a co se u nich změnilo?

Magda i Hanka se díky expertům změnily k nepoznání a snaží se pro svoje tělo dělat maximum dodnes. A i když předtím nevypadaly zrovna jako modelky, hlavu si z toho nedělaly. "Myslet si, že člověk, který je dokonalý ve vzhledu, je dokonalý i uvnitř, je pěkný nesmysl. Lidé se na internetu ptají, jak jsme mohly fungovat před proměnou - úplně normálně. Proměna byla jen třešinka na dortu," popsala Hanka.

Ona sama si přijde sebevědomější a nový vzhled si užívá. "Člověk se začne víc zaobírat svým vzhledem, tím pádem je psychika někde jinde. Začne být míň nešťastný. Jsem pohyblivější, aktivnější, mám víc koníčků," pochlubila se.

Hance během natáčení zjistili cukrovku, díky správnému stravování a pravidelnému cvičení jsou ale nyní její problémy minimální. "Zhruba po půl roce mám cukr naprosto v normálu bez jakékoli podpůrné léčby. Jde to, ne že ne. Tlak mám taky v pohodě," řekla.

Magda si natáčení užívala plnými doušky. "Připadala jsem si, že jsem měsíc na dovolené. Byl to absolutní restart," svěřila se. Dřív se bála kvůli svému vzhledu i odpovědět na pracovní inzerát. Po proměně s tím ale neměla problém a dnes má novou práci - pracuje na poště.

Proměna se expertům tak povedla, že ji na první pohled nepoznaly ani nejlepší kamarádky. Teprve až promluvila. Že by si ale brousila zuby na nějakého muže, popřela. "Jsem z chlapů jednou provždy vyléčená," řekla.

To po Hance chlapi letí. Když si ty dvě vyjely na dovolenou do Egypta, jeden to s ní myslel hodně vážně. "Jeden chlap mě tam chtěl dokonce pojmout za třetí ženu," pochlubila se. Aby se ho zbavila, musela si vymyslet, že má manžela.

Aby se udržely ve formě, nejen že dodržují zdravý jídelníček, ale začaly také cvičit. Předtím se dlouho odhodlávaly začít chodit do tělocvičny, po proměně trvalo Magdě pouhé dva týdny, než začala chodit na zumbu. "Člověk dostane nový elán, mě to v hlavě hodilo o nějakých 15 let zpátky," pochválila si.

Asi po měsíci se k ní přidala i Hanka, v létě pak začaly hrát badminton. Hanka se navíc pochlubila, že začala běhat, a tím si zajistila obdiv dalších mužů! "Vždycky se mi to vymstí, někdo se ke mně přidá a já se mu snažím stačit. Když se pak rozloučíme, mám pocit, že jsem umřela, nemám plíce," smála se.

Také ona si našla novou práci. "Změnu jsem potřebovala, pracuju ve státní sféře. Mám výborný kolektiv a jsem spokojená," řekla.

