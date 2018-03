Harrachov – manšestr už na osmou

Aktuálně jsou v Harrachově otevřeny všechny sjezdovky a na pistách leží dostatek přírodního sněhu. V kombinaci s věhlasností Harrachova tu o návštěvnost hlavně v době jarních prázdnin není nouze a na první lano tak musíte dorazit s dostatečným předstihem – fronta před turniketem na Deltu se tu tvořila už od 7:30. Odměnou za brzké vstávání nám tu byl manšestr jak podle pravítka.





První vroubky krájíme záměrně na červené sjezdovce na Rýžovišti, protože sem sluníčko svítí jako první, takže jsme se vyhnuli zmrzlému Čerťáku, který díky severní orientaci bývá déle ve stínu.Červená na Rýžovišti je navíc moje oblíbená – ani moc prudká, ani moc mírná a nejvíc se mi líbí po padáku ve spodní části, kde získáte k překlápění lyží na hrany adekvátní sportovní rychlost.Nejdelší sjezdovkou Harrachova je vedlejší modrá Turistická, která mě na svém začátku placatým traverzem trochu ukonejší, pak se ale trochu rozjede a já lyže dokážu až rozhoupat do pravidelných oblouků. Sjezdovka tak umí vyhovět požadavkům začátečníků i sportovnějších lyžařů.Do Hararchova posledních pár let jezdíme jednou až dvakrát ročně a zatím jsem nikdy neměla to štěstí na fungující černou sjezdovku, až letos! Je vidět, že letos zima přeje  Premiéru jsem si vzhledem k ne tak velkorysé šíři střihla na černé spíš opatrně, přece jen to byl šupák napřímo dolů. Na druhou stranu tu nejsou žádné zlomy ani náhlé změny, takže se dá jet bez zastavování až k lanovce.Na Rýžovišti jsme se zastavili omrknout i Brumíkův dětský park, kde nás zaujala hlasitější výuka lyžování. Hlasitější z toho důvodu, že se zrovna odehrávaly závody v jízdě mezi kužely po jedné lyži, a všechny děti se mezi sebou kamarádsky podporovaly. Lekce tu probíhají pod taktovkou lyžařské školy Classic Ski School, která se zaměřuje na výuku formou her a soutěží i s patřičnými odměnami. Ve skupině vyjde půl den výuky na 690 Kč.Hned vedle Brumíkova dětského parku se příhodně nachází bufet s občerstvením, kde malé prďoly za jejich výkony ve školičce můžete odměnit velmi chutnou belgickou waflí s karamelem.Z Rýžoviště jsme se vydali na oblíbenou červenou pistu na Čerťáku, kam mezitím slunko začalo svítit. Pokud je tato sjezdovka prázdná, je to lyžařská slast, protože po vlažnějším úvodu přijde dlouhý přehledný padák, kde se to krájí v hodně svižném tempu. V době jarních prázdnin tu ale po půl desáté rozhodně nebudete sami a na slast si musíte přivstat i za cenu ranního stínu.Bez párků v rohlíku v bufetech by to v lyžařském areálu ani nešlo, a takových zařízení je v Harrachově poměrně dost. Co se ale ve střediscích často nevídá, jsou barevné zeleninové saláty, které v Harrachově najdete v restauraci Stone u nástupu na Deltu. Samoobslužná restaurace kromě salátů nabízí samozřejmě i normální teplou kuchyni a v ranních hodinách je možné dostat tu i snídani v podobě míchaných vajíček (45 Kč).Pro zapomnětlivce nebo i „shopaholiky“ může být dobrým tipem sportovní obchod vedle restaurace Stone, kde najdete všechno od rukavic, přes termotrika až po boby. Rukavice tu koupíte lidově už od 300 Kč a váš suvenýr z Harrachova může být například i tričko za 350 Kč.Vzdálenost z Prahy 1 h 44 minCelodenní skipas dospělí (8 h) 650 KčCelodenní skipas mládež (14-17 let) 600 KčCelodenní skipas děti (6-13 let) 430 KčProvozní doba lanovky 8:00 – 16:00Webové stránky www.skiareal.com Parkování 75 Kč/den na Rýžovišti, 50 Kč/den ČerťákV Harrchově jsme reportovali na lyžích FISCHER , v oblečení HELLY HANSEN , v helmách a brýlích SMITH . Na sjezdovkách jsme používali hůlky KOMPERDELL , videotechniku LAMAX DJI a fototechniku SAMSUNG , hodinky GARMIN a hřály nás vyhřívané ponožky LENZ a rovněž vyhřívané rukavice ZANIER . Energii nám dodávají tyčinky BOMBUS a nápoje DAVID RIO CHAI