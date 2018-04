Harry a Meghan překvapili: Na svatbě bude nečekaný host!

Pozdě večer dorazil k Thomasům nečekaný e-mail. Amelia si nejprve myslela, že si z ní někdo utahuje. Po bližším prozkoumání jí však došlo, že právě dostala oficiální pozvání na svatební oslavu. "Vůbec jsem nevěděla, co na to říct. Úplně jsem ztratila hlas," řekla dívka Reuters.

Mezi pozvanými byla i její matka Lisa. Ta však učinila velké gesto. Svou pozvánku přenechala ženě, která při útoku v Manchesteru přišla o vnučku. "Amelie to tak chtěla. Cítím, že je to správné a další rodinu to udělá šťastnou."

Dívka vděčí za pozvánku právě i své matce, která ji nominovala. Kromě Amelie se totiž na oslavu královské svatby na hradě Windsor podívá ještě několik dalších mladých lidí, kteří nějak pomohli nebo inspirovali ostatní.

Harry s Meghan už také zveřejnili seznam hostů, kteří se zúčastní samotného obřadu v kapli svatého Jiří. Mezi 600 pozvanými hosty chybí jméno současné britské premiérky Theresy Mayové, Donalda Trumpa či Baracka Obamy.

Amelia Thomasová přežila loňský teroristický útok v Manchester Areně. Při koncertu Ariany Grande se tam odpálil sebevražedný atentátník. Při výbuchu zemřelo 22 lidí, převážně dětí. Dalších 119 osob utrpělo zranění.

