Hasiči: Ruská tragédie se mohla stát v ČR! Obchody čekají kontroly

Od prvního dubna začíná celorepubliková akce hasičských kontrol obchodních center. A to kvůli nedávné tragédii v Rusku, při které zemřely desítky lidí v hořícím nákupním středisku. Hasiči objevili velké nedostatky v protipožární ochraně i u nás a nejméně jedna mohla mít podobně hrozivé následky jako ta v Kemerovu.

I přes splnění všech bezpečnostních požadavků hrozí v některých českých obchodních domech a supermarketech nebezpečí. Nejčastěji je na vině lidský faktor. Hasiči se na taková místa brzy zaměří.

Od prvního dubna budou hasiči kontrolovat budovy s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, kina, nebo divadla. "Neznamená to, že bychom nechodili pravidelně do nákupních center na kontroly, i v loňském roce byla zkontrolovaná nákupní centra a tam kde byli nějaké nedostatky, tak tam se to řeší," vysvětlila mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Kontroly budou pokračovat cely rok. V případě pochybení může dostat majitel pokutu od stovek korun až do deseti milionů.

Problém řeší třeba v Pardubickém kraji. V loňském roce tam hasiči provedli devětadvacet kontrol. "Osmdesát procent kontrol byly kontroly se zjištěnými závadami, nejčastějšími závadami byly zarovnané cesty naskladněným zbožím a nefunkční požárně bezpečnostní zařízení," vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Přitom nedávno se hasiči setkali s pochybením, které mohlo dopadnout tragicky jako v ruském obchodním domě. Byla odpojena elektrická požární signalizace. "Po dobu několika měsíců byla odpojena EPSka, která ovládala veškeré bezpečnostní prvky. Hrozilo to, že se může stát to, co se stalo v Kemerovu," sdělil požární kontrolor Miloslav Vašák. Mnohem horší situace je podle hasičů v barech, tržnicích a diskotékových klubech. I na ty se od příštího týdne zaměří.