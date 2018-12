Hasiči si brzy polepší, měli by dostat větší příplatek za riziko

"Jdete kolikrát do prostorů, kdy vlastně nevíte, co vás čeká. Jdete do úplné tmy, takže tápete, nevíte, jestli se někam propadnete nebo jestli tam něco nebouchne," popsal velitel hasičů Jan Marhoun.

Velitel hasičské jednotky v pražských Modřanech je ve službě 32 let. Odpovědnost má nejen za sebe, ale taky za muže, kteří při práci můžou přijít o život. Na takzvaném rizikovém příplatku dostanou od nového roku 5 600 korun měsíčně.

"K tomu je potřeba připočítat 25 procent na přesčasy a pohotovosti, se dostaneme na částku sedmi tisíců pro výjezdové hasiče, což je nějaký 6 700 hasičů. To zvýšení je u výjezdové části hasičů nejvyšší a u denní směny, potažmo u operační směny je ta částka nižší. Je to podle rizika," vysvětlil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro lidské zdroje František Vavera.

Na zvláštní příplatky hasičům putuje celkem 300 milionů korun. Dalších deset milionů se odborářům podařilo vyjednat z finančních rezerv.

"By bylo potřeba o zhruba 300 milionů víc. A to bude asi naše další práce, že se pokusíme sejít s ministrem vnitra Hamáčkem a požádáme ho, aby uplatňoval pro rozpočet roku 2020 zajištění dostatečných prostředků na důstojné ohodnocení rizika hasičů," zvedl předseda Odborového svazu hasičů Zdeněk Jindřich Oberreiter.

Platové tarify hasičů nebo policistů vzrostou od nového roku o pět procent. Další dvě procenta jsou určená právě na odměny a příplatky. Průměrný hrubý plat hasiče je teď kolem třiceti tisíc hrubého.