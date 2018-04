Hasiči varují: Přibývá požárů od pálení trávy, škody jdou do milionů

Stačí chvilka nepozornosti při pálení klestí a vše se může vymknout kontrole. Třeba jako v úterý v Královéhradeckém kraji. Hasiči tam vyjížděli k požáru asi hektaru suché trávy.

reklama

Oheň přeskočil od zapáleného klestí z přilehlého pozemku. Hasiči museli dokonce vyhlásit druhý poplachový stupeň. A podobné výjezdy jsou teď na denním pořádku ve všech krajích.

"Ten nárůst zásahů pro jihočeský profesionální hasičský sbor je markantní. Minimálně třeba za včerejšek jsme už zaznamenali pět těchto výjezdů," řekla ve středu pro TV Nova mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Třeba pan Rychtecký z Českých Budějovic se zahrádkaření věnuje řadu let, vypalovat suchou trávu by si ale prý kvůli velkému riziku požáru netroufl. "Já ji kompostuju, teda co jde, to kompostuju, zrovna teď tam přehazuji kompost," řekl zahrádkář TV Nova.

Každoročně při pálení trávy nebo listí zemře několik lidí. Například loni touto dobou řešili hasiči a policisté podobné případy dva - jeden na Vysočině, druhý v Jihomoravském kraji.

Dalších 22 lidí se kvůli požárům při pálení klestí zranilo. Nejvíc ohroženi jsou při těchto činnostech podle hasičů senioři. Mají mnohdy omezené možnosti pohybu a mohou snadno podlehnout panice. Hasiči také doporučují každé pálení ohlásit, na internetu k tomu existuje aplikace.

Výše škod, které loni vznikly při pálení trav nebo klestí přesáhly osm milionů korun.