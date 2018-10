Podzim ve znamení požárů. Sucho a teplo zaměstnávají hasiče!

Vrtulník se závěsným vakem pomáhal v pondělí hasit další z mnoha rozsáhlých požárů lesního porostu. Mezi obcemi Raspenava a Oldřichov v Hajích na Liberecku hořela plocha o rozloze 5 až 6 hektarů.

Největší letošní podzimní požár zažili hasiči na Děčínsku, kde začal ve čtvrtek minulý týden hořet les v oblasti Sněžníku. Plameny zachvátily 25 hektarů. Českým hasičům pomáhali i kolegové z Německa, letadlo a vrtulník. "Dál se to rozšiřuje lineární rychlostí podle větru a vítr je tady dost silnej," uvedl tiskový mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Zahálka.

Náročný zásah trval celé tři dny. Podzimní počasí letos podle hasičů a meteorologů nezvykle zvyšuje riziko požárů. "Přestože v současné době není českým hydrometeorologickým ústavem vydáno varování před nebezpečím požárů ve volné přírodě, je stále velice sucho," řekl televizi Nova Petr Poncar, mluvčí hasičů Plzeňského kraje.

"Určitě to sucho způsobuje větší množství požárů v přírodním prostředí. To jsou pro nás požáry, které jsou velmi náročné na hašení. Jsou náročnější na dopravu vody na větší vzdálenost, proto to také letecké hašení," vysvětlila Nicole Zaoralová z generálního ředitelství HZS ČR.

Požáry v přírodě má podle hasičů nejvíc na svědomí nedbalost. Jeden příklad za všechny. Jsme v Šindelové, v Krušných horách na Sokolovsku. V pátek minulý týden tudy projížděl řidič. Z okénka auta vyhodil nedopalek. Začal tady hořet svah pod silnicí. Hasiči naštěstí přijeli včas. Hořet podle hasičů začíná i kvůli nedostatečně uhašeným ohništím.