Hasiči zachránili býka z 15 metrové studny! Vážil 450 kg

Náročné odpoledne zažili hasiči Pardubického kraje. Do studny v Blížňovicích totiž spadl býk, který vážil 450 kilogramů. Zvíře se podařilo zachránit až na pátý pokus.

Ve středu vyjížděli hasiči do vesnice Blížňovice nedaleko Chrudimi v Pardubickém kraji ke studni do které spadl býk. "Hasiči nejprve museli odstranit zbytky zvětralého a zchátralého poklopu, kterým byla studna přikrytá. Na místo byl přivolán jeřáb. Po ustavení techniky se hasiči pokusili býka vytáhnout," uvedla tisková mluvčí Vendula Horáková.

Hasiči se museli slanit do 15 metrů hluboké studny a snažili se býka vytáhnout. Ten se však s nimi statečně pral. "Jakmile jsme ho uvázali do popruhů a vytáhli zhruba metr nad vodní hladinu studny, býk se vymrštil a kopal kolem sebe, až se z popruhů vysvlékl," doplnil nprap. Jan Štěrba, velitel zásahu z HZS Chrudim.

Na místo musel přijet i veterinář, které chtěl vystrašené zvíře uspat, ale nebylo to možné, jelikož by se býk ve studni utopil.

"Býk se nám vymrštil z popruhů celkem čtyřikrát. Nikdo už nedoufal, že ho ze studny vytáhneme. Bylo to náročné jak fyzicky, tak psychicky pro zasahující hasiče ve studni. Studna byla totiž velmi úzká, takže se pracovalo ve stísněných prostorách a býk měl přeci jen čtyři sta padesát kilogramů," dodal Štěrba.

Nakonec se býka podařilo zachránit až na pátý pokus, kdy ho hasiči vytáhli ze studny pomocí jeřábu. Během pádu býk utrpěl několik odřenin.