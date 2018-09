Obří požár kulturního domu v Drnovicích: Zasahuje 20 jednotek

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. "Máme zde tři autožebříky. Požár není lokalizovaný, zatím zcela zničil střechu, půdní prostory a velkou část interiéru," řekl portálu TN.cz mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Do Drnovic dorazilo i speciální hasící zařízení Cobra. Na místě je statička, která posuzuje stav budovy.

Plameny podle hasičů zatím napáchaly škodu nejméně za 20 milionů korun. Požár se zatím obešel bez zranění. Kulturní dům se nachází uprostřed obce, dopravu musí řídit policisté.



Stavba budovy byla dokončená v roce 1951. Má dvě patra a její hlavní sál patří mezi největší na celém Vyškovsku. Je proto i hodně vytížený.

"Každý víkend tam máme nějaké akce, v pátky, soboty i neděle. Je to největší kulturák na okrese. Do konce roku jsme měli nasmlouvaných spoustu akcí. Nedá se nic dělat. Je to obrovská škoda," řekl drnovický místostarosta Jiří Dvořák.