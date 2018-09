Hejtmanka Jermanová Pokorná šokovala: Ve 48 letech čeká dítě

Středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná hlásí přírůstek do rodiny. Se svým o patnáct let mladším manželem Jakubem Pokorným čeká dítě. Z prvního manželství má 18letého syna.

Jaroslava Jermanová Pokorná se nových výzev nebojí. Před několika lety se stala úspěšnou političkou a teď ji čeká ještě důležitější úloha. Ve svých 48 letech se podruhé stane maminkou. Dítě čeká se svým manželem Jakubem, kterého si vzala v červnu 2016.

O hejtmančině těhotenství informoval jako první web Blesk.cz. Jermanová Pokorná přiznala, že s manželem dítě plánovali, že se to ale podaří tak brzy, oba překvapilo."Zatím jsem na konci prvního trimestru, takže se to nejrizikovější období chýlí ke konci a doufáme, že vše bude v pořádku," řekla Blesku politička.

Hejtmanka byla těhotná už v době, kdy její manžel musel vysvětlovat, proč používá pro soukromé účely její služební limuzínou. Přiznala, že to pro ni byl velký stres. "Každý lékař vám řekne, že musíte být v klidu. Já se snažila, ale bývá to velmi složité, když jde o rodinu," řekla.

Doma s miminkem ale nezůstane, po šestinedělí chce nastoupit zpátky do práce. Prý se domluvili, že na mateřskou půjde manžel. Ona sama by chtěla zůstat hejtmankou minimálně do konce tohoto funkčního období, nevylučuje ani, že by za dva roky kandidovala znovu.