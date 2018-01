Heleně neprodali léky za poukázky z pracáku. Teď nemá na nájem

Úřad práce nově vyplácí část sociálních dávek ve stravenkách. S těmi však lidé mají stále potíže, protože za ně nemohou pořídit to, co potřebují. Své o tom ví paní Helena z Berouna, která je v invalidním důchodu a chtěla stravenkami zaplatit léky na recept. To se jí však nepodařilo a léky, které nutně potřebovala, musela uhradit hotově. Jenže teď nemá na nájem.

"Jsem onkologickou pacientkou a léky opravdu potřebuji," svěřila se paní Helena a popsala, jaká je její životní situace.

"Pobírám invalidní důchod 4 800 Kč. Jelikož jsem pod životním minimem, mám i příspěvek na bydlení ve výši 2 700 Kč. Od Úřadu práce mám pak podporu 1 200 Kč, z toho zhruba 630 Kč mi vyplácí ve stravenkách," svěřila se paní Helena.

Jenže za nájem dá seniorka 6 000 Kč. Na živobytí jí tak zbývá pouhých 2 700 Kč. "Šla jsem si vyzvednout léky, na které jsem měla doplatit přes 1 000 Kč. Chtěla jsem to uhradit stravenkami, ale prý to nejde. Co jsem mohla dělat? Musela jsem to zaplatit, protože léky potřebuji. Teď ale nevím, jak zaplatím nájem," postěžovala si.

Nájem ani léky totiž stravenkami skutečně platit nelze. "Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určeny na uspokojení základních životních potřeb, nikoli na zajištění zdravotnické péče. Léky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění," odůvodnila smysl stravenek mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

"Poukázky na přímý odběr zboží slouží k nákupu potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky," odůvodnila Beránková s tím, že Úřad práce nemůže nařizovat prodejcům, co mají lidem na stravenky vydat.

Novela zákona o vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek je platná od prosince 2017. Sociálně slabí jsou z této změny však spíše zoufalí.