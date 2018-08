Herec přiznal velký podvod v Ordinaci. Divák to vůbec nepozná!

Už dnes večer se na obrazovky vrací oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě 2. Letos vstupuje už do své 14. sezóny. Kromě příběhů starých známých se můžete těšit také na zbrusu nové postavy. Co nás na podzim v Ordinaci čeká?

Hned do prvního poprázdninového dílu přichází nová postava, doktor Jan Sekora (Jan Hájek), chce se ucházet o místo primáře místní chirurgie. Primariát získá, na místo v čele kamenické chirurgie si ale brousil zuby docent Mára (Robert Jašków). Ten svoji prohru nenechá jen tak, ředitele nemocnice a současně skorotchána, docenta Valšíka, podrobí nepříjemným útokům ze strany Máry, který má rukojmí, Valšíkovu dceru Terezu (Monika Zoubková), která s Márou čeká dítě.

Honza Sekora je mužem, kterého by chtěla každá žena. "Vymysleli jsme si s autory postavu a říkáme jí pan Božský, protože takový chlap nemůže ani existovat. Je hezký, vysoký, chytrý, neuvěřitelně schopný lékař, jezdí na motorce," popsala ve Snídani s Novou kreativní producentka seriálu Simona Matásková. "Občas leze na stěně, má hausbót, umí se odreagovávat. Je to přímý, rovný, čestný chlap, ale zamotá dějem," dodal představitel Sekory Jan Hájek.

Sekora přijíždí k výběrovému řízení na motorce, cestou ho ale zastaví vážná autonehoda, při které jsou těžce zraněné děti. Pomůže s ošetřením, zavolá záchranku, zachrání jim život. K výběrovému řízení ale přijede pozdě. Ovšem na komisi udělá dojem.

Postava Jana Hájka bude nejvýraznější postavou nové sezóny. Zásadní pro něj bude setkání s Marikou Lukáčovou (Andrea Kerestešová Růžičková), která se už brzy vrátí ze stáže v Plzni, kam prakticky utekla před zodpovědností (zabila člověka, když v noci nezvládla řízení a vinu hodila na kolegu, který za vraždu sedí ve vězení). Aniž by to tušil, černou minulost jí připomene bolestněji, než by si Marika kdy dovedla představit.

Herec přiznal, že nejtěžší je pro něj učit se lékařské termíny. "To je první věc, kterou se drtím nejvíc. Pořídil jsem si učebnici pro zdravotníky pro střední školy, kde je latina, abych věděl, o čem vlastně mluvím," svěřil se.

Sekoru budou diváci znát jako milovníka silných motorek, ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Na motorku nemá herec ani řidičák! Na diváka tak tvůrci budou hrát habaďúru, nic ale nepozná. "Mám dubléra, pak se to vždycky střihne. Obdivuju lidi, co mají motorky, jak na sebe nandávají všechny ty vrstvy," přiznal.

První díl nové řady Ordinace v růžové zahradě 2 můžete sledovat dnes ve 20:20 na Nově! Pokud ho nestihnete v televizi, můžete si ho po odvysílání zdarma pustit na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.

Podívejte se, co přinesou nové díly Ordinace: