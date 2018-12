Herečka Jiřina Bohdalová skončila na vozíku. Ruší představení

Oblíbená česká herečka a mimo jiné také hvězda seriálu Pojišťovna štěstí Jiřina Bohdalová si ošklivě poranila kotník. Úraz ji upoutal na invalidní vozík a na noze musí mít ortézu.

"V sobotu 8. prosince se z důvodu úrazu Jiřiny Bohdalové ruší inscenace Generálka. Paní Bohdalová si zranila kotník,“ informovalo na sociálních sítích o zranění herečky Divadlo na Jezerce, kde již řadu let Bohdalová hraje.

I na invalidním vozku ale paní Jiřina působí velmi elegantně a nezapomněla si s sebou vzít luxusní kabelku za několik tisíc korun.

"O zdravotním stavu paní Bohdalové vás v souvislosti s dalšími prosincovými termíny představení Paní plukovníková a Generálka budeme včas informovat," stojí dále v prohlášení divadla.

Před půl rokem se Jiřina Bohdalová zranila pádem ze schodů a musela být hospitalizovaná. Herečka pak musela být s četnými pohmožděninami v domácím léčení a také tehdy rušila svá divadelní představení.

Do médií se před časem Bohdalová dostala i kvůli podvodu, který byl na ní spáchán. Zjistila, že obrazy, do kterých investovala několik milionů korun, jsou falešné. Herečka přiznala, že je to pro ni šok a velké zklamání.