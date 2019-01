Hlad jako nepřítel diety: Takhle ho překonáte bez trápení!

Jestli je něco opravdu překážkou v hubnutí, je to hlad, který nás nutí o půlnoci vyjídat lednici. Vůli můžete mít silnou jak chcete, ale touhu naprat si žaludek vším, co doma najdete často nepřemůžete. Mnohem lepší je hladu předejít. Jak na to?

Snídaně jako základ dne



První jídlo, které hned po ránu pozřete, je snídaně. Ta by měla být opravdu vydatná, jelikož by měla tvořit základ dne. S bohatou snídaní budete mít energie více než dost. Vsaďte na ovoce, které sice má cukry, ale dopoledne to nevadí. Právě proto vás nakopne. Takové mango s jahodami je příjemná tečka za celozrnným chlebem s tvarohem. Místo kávy volte raději čaj. Je daleko zdravější. Akorát se vykašlete na ty levné a zainvestujte do těch kvalitních.







Dopujte se vitaminem C



Před vydatnou snídaní si hned po ránu vypijte sklenici vody s citronem. Na žaludek vám udělá dobře a zároveň vám ho trochu stáhne, takže toho nesníte tolik. Z počátku diety můžete mít pocit neustálého hladu a tím i nepříjemného pocitu v puse. Opět vám pomůže citron, ale i mátový nebo zázvorový čaj. Na zahnání hladu funguje výborně banán. S tím ale opatrně. Obsahuje hodně cukru.



Polévka je grunt



Polévky zpravidla obsahují velmi málo kalorií, takže se vyplatí je jíst nejen finančně, ale i z hlediska toho, že chcete zhubnout. Nehovoříme pochopitelně o zeleninových krémech se smetanou, ale spíše třeba o vývarech s masem, které vám díky horkosti hlad zaženou, ale zároveň se nepřejíte. Navíc existuje nespočet receptů z nejrůznějších zemí, které konečně můžete vyzkoušet.







Dbejte na pravidelnou stravu



Pokud máte pár kilo navíc a potřebujete se jich zbavit, není lepšího řešení než jíst pravidelně. Stravovat byste se měli až pětkrát denně malými porcemi. Ideální rozestup mezi jednotlivými jídly je tři hodiny. Přes dopoledne se můžete nadlábnout víc, ale jakmile se bude schylovat k večeru, měli byste ubírat. K večeři volte lehká jídla jako salát. Za předpokladu, že lpíte na teplém pokrmu, volte rybu s vhodnou přílohou. Hlad se při pevném režimu nedostaví.



Zkuste pálivá jídla



Jak známo, po snědení pálivého jídla se rychleji spaluje. Metabolismus zkrátka fachá na plné obrátky a vy zákonitě hubnete. Pálivého jídla dokonce sníte mnohem méně než toho, co v sobě nemá špetku pepře. Vezměte potraviny útokem a používejte kari, chilli a ostatní koření v hojném množství. Za chvíli budete mít kila dole a ani nebudete vědět jak.