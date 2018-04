Hladoví vlci opět zaútočili. Farmáři si stěžují, nesmí po nich střílet!

Naposledy vlčí smečka útočila včera nad ránem. Vlci roztrhali hned čtyři telata. "Dvě byly čtrnáctidenní, dvě asi pětidenní," upřesnil poškozený zemědělec Karel Krecbach.

reklama

Vlci zpravidla tele odtáhnou od stáda a pak ho zardousí a roztrhají. Dva dospělí vlci učí svá 3 mláďata lovit. Škody zemědělcům hradí stát, ale peníze podle nich nedokážou vynahradit utrpení hynoucích ovcí a telat.

Krecbachovým už od roku 2015, kdy se na Broumovsku vlci objevili poprvé, zardousili už 126 ovcí, pět telat a dokonce jednu jalovici. "Neloví z hladu, ale pudově. Na výřadu jsem měl 18 jehňátek, která měla rozmačkané hlavičky, ale ještě žila," řekl farmářův syn Lukáš.

Zemědělci mají vztek, jednak na vlky, ale hlavně i na stát. Podle nich ti, kteří návrat vlka do volné přírody podporují, by měli zároveň zajistit, aby si farmáři mohli dovolit desítky kilometrů svých pastvin oplotit třímetrovým plotem, který by útokům zabránil.

A chtějí zajít ještě dál. Před 14 dny dokonce podali žalobu k soudu a chtěli, aby jim bylo umožněno útočícího vlka na pastvině odstřelit. Soudy žalobu zamítly. I když zatím není rozsudek pravomocný, dá se očekávat jeho konečný výsledek. Vlk obecný je totiž chráněný a v případě, že by ho někdo zastřelil, může dostat tříleté vězení.