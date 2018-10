Hladový medvěd nakonec bude žít! Projevila o něj zájem belgická zoo

Informaci o zájmu jedné z belgických zoo potvrdil mluvčí táborské zoo Filip Sušanka. "Oslovili jsme zhruba 300 zoologických zahrad po celé Evropě, jestli by si medvěda nevzali. Jedna zoo v Belgii projevila zájem, i když zatím nebyla uzavřena žádná smlouva," uvedl Sušanka.

S belgickou zoologickou zahradou komunikuje ředitel táborské zoo Evžen Korec. "Jedna jsem se ředitelem zoo, kterou zatím nechci jmenovat, a zájem o medvěda je definitivní. Už jsme se na tom dohodli, i když zatím nemáme podepsanou smlouvu," řekl Korec.

Zoo Tábor se rovněž nabídla, že medvěda uspí a odchytí sama na vlastní náklady a převeze ho prozatím do záchranné stanice v Hluboké nad Vltavou, která by medvědovi mohla poskytnout dočasný azyl na dva měsíce.

"Rád bych ještě dodal, že se nám nabídl přední český expert a veterinář doktor Pavlačík, že by rád participoval na uspání medvěda a já bych byl moc rád, kdyby celou akci vedl. Jde o to, že pokud by narkotizaci dělal někdo, kdo nemá zkušenosti s uspáváním velkých šelem, ale třeba jenom se srnkami, tak by medvěda místo uspání mohl omylem zabít," informoval ředitel táborské zoo.

"My bychom si medvěda rádi vzali, ale bohužel nemáme místo. V naší zoo již máme harmonizující skupinu medvědů a nemůžeme jim tam přivést čtvrtého medvěda," objasnil mluvčí zoo.

Hladový medvěd se Valašskem toulá už od září, mezitím stihl zabít několik ovcí a napadnout pár dalších zvířat. Rozhodnutí o jeho odstřelu přišlo od zlínského hejtmana Jiřího Čunka a okamžitě způsobilo vlnu pobouření. Lidé podepisovali petici, aby mohl medvěd žít.

Horlivý aktivismus táborské zoo a ochota belgické zoo převzít si ho způsobily v událostech významný obrat - vypadá to, že hladový chlupáč ze Zlínska nakonec o život nepřijde.