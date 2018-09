Hlásí se muži i ženy! Aktivních "záložáků" české armády přibývá

Zájem vstoupit do armády a stát se členem aktivní zálohy v Česku roste. Plánem Generálního štábu bylo do roku 2025 zvýšit počet záložáků na pět tisíc. Už teď jsou ale kvůli velkému zájmu o dva roky napřed.

Trénují jako vojáci, v civilu to jsou však kuchaři, učitelé nebo dělníci. Místo odpočinku ve volných chvílích tvrdě dřou. Mezi aktivními záložníky je i zámečník Václav Kokeš. “Uvědomil jsem si, že v každé době by se měl správný chlap umět postarat nejenom o sebe, ale hlavně o ty nejbližší. Cítím taky povinnost vůči společnosti,“ vysvětlil Kokeš.



A není sám. Zájem vstoupit do armády jako záložník roste. Aktuálně jich je podle generálního štábu 2705. “Nyní máme plán na 5000 aktivních záloh. v současné době jsme dva roky dopředu,“ sdělil poradce náčelníka generálního štábu pro aktivní zálohu Ludvík Cimburek.



Do aktivní zálohy se hlásí i čím dál více žen. Podle posledních údajů jich je 225. Kromě touhy být tu pro svoji vlast lákají nové záložníky i lepší podmínky. Dostanou výstroj a výzbroj srovnatelnou s tou, kterou mají vojáci z povolání. Roste i finanční ohodnocení.



“Stoupla roční odměna na 18 tisíc korun a změnil se výpočet odměny v době, kdy jsou vojáci v záloze na cvičení. Dřív dostávali takovou výplatu, jakou dostávali v civilu, dnes dostávají služné ve výši své hodnosti,“ doplnil Cimburek.



“Podmínky se od doby, kdy jsem nastupoval do služby já, opravdu zlepšily. Byli jsme vystrojeni nepromokavými bundami, uniformami, botami do mokrého počasí, triky pod ochranné vesty,“ vzpomínal velitel čety Ladislav Krčka.



Vzhledem k tomu, že ale tuto činnost dělají všichni ve svém volném čase, není plat hlavním lákadlem. “Plat mě až tak nezajímá, znám i lepší výdělečnější činnosti. Jdu tam skrz to, že mě to baví, chci to dělat a to, co zažijete v tom zeleným, nezažijete nikde jinde,“ vysvětlil své důvody budoucí záložník Pavel Dvořák.



Zjednodušil se i nábor, noví záložníci už nemusejí absolvovat lékařské vyšetření přímo v nemocnici. Stačí výpis ze zdravotní dokumentace. Povinné už nejsou ani psychotesty.