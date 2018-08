Hlasování o změně času vyvolalo takový ohlas, že kolaboval web!

Čtvrtečním dnem skončilo hlasování o změně střídání času. Do otevřené konzultace, ke které vyzvala Evropská komise spolu s Evropským parlamentem, se zapojilo minimálně v prvních dvou týdnech 1,2 milionu lidí. Celkový počet se ale předpokládá mnohem vyšší, včera totiž web s dotazníkem pod náporem návštěvníků kolaboval.

"Ohlasy jsou většinou pozitivní. Lidé oceňují naši snahu a jsou rádi, že se mohou zapojit do rozhodování v EU, a to nejenom ti, kteří hlasují za zrušení střídání času, ale i ti, co chtějí střídání zachovat," vyjádřil se pro TN.cz europoslanec Pavel Svoboda, který se na přípravě hlasování podílel.

Evropsk hlasovn o zruen stdn letnho a zimnho asu dnes kon a mm velkou radost, e je o nj takov zjem. Server evropskch veejnch konzultac toti u od rna pad! Nae iniciativa zd se nakonec zreformuje i sprvu IT Evropsk komise... https://t.co/XYbxmDp9om — Pavel Svoboda (@1PavelSvoboda) August 16, 2018



Přestože je ještě brzy na oficiální závěry, Svoboda už uvažuje o předpokládaných výsledcích. "Na první dojem z komentářů na sociálních sítích se zdá, že většina by preferovala zachovat letní čas, ale to je jen náš odhad, není to žádná oficiální informace," upřesnil.



Někteří ale celé hlasování kritizují, je prý totiž zbytečné a europoslanci by se měli zabývat důležitějšími problémy. "Je ale potřebné si uvědomit, že důvod, proč se tomu věnujeme, je těch 20 % lidí, kteří mají se střídáním času zdravotní potíže," upozornil europoslanec.



Hlasování řešilo především zrušení letního či klasického středoevropského času. Výsledky poslouží Evropskému parlamentu k projednávání případné změny, která by se dotkla celé Evropské unie.