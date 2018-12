Hledá se klíčový svědek vraždy pumpařky! Projížděl zrovna kolem

Policisté nové záběry z loupežného přepadení čerpací stanice na Mělnicku zveřejnili ve středu odpoledne. Kromě maskovaných lupičů je na nich vidět i světlo, které se pohybuje. Zřejmě šlo o světla nákladního vlaku, který kolem zrovna projížděl.

Právě jeho strojvedoucí by mohl být pro objasnění případu klíčový. Policie prosí všechny řidiče nebo další svědky, kteří se v pondělí v době mezi druhou a třetí hodinou ranní v lokalitě pohybovali, aby se ozvali na tísňovou linku. Mohli si všimnout něčeho podezřelého.

Policejní mluvčí Pavel Truxa informaci o tom, že by kolem projížděl vlak, potvrdit nechtěl. "Ke konkrétním krokům se nebudeme vyjadřovat. Všechny záběry jsme samozřejmě analyzovali, stejně jako všechny stopy. Nadále prověřujeme veškeré poznatky," uvedl pro TN.cz.

Kriminalisté zatím nezveřejnili, zda pachatelé z místa prchali po svých, nebo třeba v autě. I to by mohli svědci pomoci odhalit. Dosud není jasné ani to, zda pumpu přepadli dva muži, nebo obsluhu čerpací stanice zastřelil muž a jeho komplicem byla žena.

Po pumpařce zůstaly podle informací TV Nova dvě děti i vnoučata. Sousedé a zákazníci Janu popistují jako ochotnou a přátelskou ženu, která byla vždy ochotná pomoci. Pachatelé na benzinku vtrhli poté, co Jana umyla stojany a nestihla ještě zamknout jako obvykle, napsal deník MF Dnes.