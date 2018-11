Hledají se andělé! Vzali stopaře, žena porodila na zadním sedadle

Skvělý příběh o svém narození bude mít malý Karlík z Chomutova. Maminka ho porodila na zadní sedačce auta, které ji i tatínka vezlo do porodnice. Tam to ale nestihli a Karlík přišel na svět na cestě. Rodiče teď hledají dva zachránce.

Martina začala rodit v polovině října brzy ráno. Spolu s partnerem Karlem se vydala na zastávku Březenecká II, aby odjela do porodnice. Kolem 5:40 dvojici nabrali dva muži, kteří jeli okolo v autě.

"To ještě netušili, že cestou se můj syn narodí na jejich zadních sedačkách," uvedl Karel pro portál ohremedia.cz. Chlapeček přišel na svět o osm minut později. Vážil 1,85 kila a měřil 44 centimetrů. Dostal jméno po tatínkovi.

Rodiče by teď rádi poděkovali chomutovským zachráncům, kteří je 16. října odvezli do porodnice, jenže neznají ani celé jméno ani nemají žádný kontakt. Vědí jen to, že muži zrovna byli na cestě do práce.

"Rád bych jim poděkoval osobně, avšak nedali mi na sebe kontakt, proto bych chtěl využít poděkování touto cestou," doplnil Karel pro portál. Pokud jste anděly, kteří pomohli, vy, nebo víte, o koho jde, ozvěte se nám na email zpravy@nova.cz nebo na facebook. Děkujeme!