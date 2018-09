Hledají se vlčata z roku 1968, jejich vedoucí oslavil 101. narozeniny

Všichni se snaží svým přátelům a blízkým plnit narozeninová přání, stejnou snahu má i paní Jitka, která hledá oddíl skautů vedený panem Eduardem Markem, jenž je nejen mezi skauty legendou.

"Tento oddíl spořilovských vlčat z roku 1968 vedl pan Eduard Marek, přezdívaný Hroznýš. Kdo by ho neznal, je to celoživotní skaut tělem i duší, vězněný nacisty i komunisty, a letos oslavil 101 let. Dal mi tuto fotografii, abych se pokusila chlapce na obrázku najít. Poznáte-li se, nebo někoho známého, ozvěte se prosím, Hroznýš by měl radost," zveřejnila paní Jitka společně s fotografií.

Eduard Marek byl skutečně legendou českého skautingu, kterému se věnoval už od mládí. Za druhé světové války byl kvůli svému židovskému příteli, kterému pomáhal, zatčen a na několik měsíců odsouzen, po propuštění se pak skautingu věnoval ilegálně, uvádí Skautský institut.

Zdroj: facebook

V případě, že byste někoho na fotce poznali, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu zpravy@nova.cz.

"Jako spojka se aktivně účastnil Pražského povstání. Po válce obnovil svou realitní kancelář a vedl junácký oddíl. Po komunistickém puči v únoru 1948 v Praze společně s přáteli založil odbojovou skupinu „Dr. E. Beneš”, která byla napojena na francouzskou špionáž. Již počátkem roku 1949 však byla skupina prozrazena a Marek byl odsouzen za protistátní činnost ve skupině Richarda Lederera na deset let. Markova manželka byla odsouzena na 11 let a jejich tehdy pětiletý syn Eduard putoval do ústavu v Počernicích," popisuje Skautský institut.

Propuštěn byl po dlouhých sedmi letech a znovu se ilegálně věnoval skautingu. Po roce 1989 se stal předsedou Obvodní rady Junáka Prahy 2.