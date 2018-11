Hluchý chlapec nevěděl, že jsou prdy slyšet. Ve škole zažil trapas

Anna Trupianová pracuje na základní škole v americkém Washingtonu a nedávno ve své třídě řešila kuriózní situaci. Jejímu šestiletému hluchému žákovi se totiž nezdálo, že většina jeho spolužáků na něj divně civí. "Dívají se na tebe, protože prdíš a oni to slyší," vysvětlila mu znakovou řečí Trupianová.

Překvapený chlapec zůstal v šoku a zřejmě se cítil i pořádně trapně. Zároveň se divil, že prdění dokážou slyšet jiní lidé. Pak se ve třídě strhla bouřlivá diskuse. Učitelka nejdříve dětem vysvětlila, že jsou slyšet jen některé prdy. Hluchý hoch chtěl, aby učitelka požádala jeho spolužáky, aby přestali jeho prdy poslouchat. Učitelka mu ale trpělivě vysvětlila, že to není možné.

Diskuse nabrala na obrátkách, když se děti dozvěděly, že prdí každý bez ohledu na to, jestli se mu to líbí nebo ne. Učitelka všem vysvětlila, že je to dokonce zdravé, napsal britský web The Sun.

"I moje máma to dělá? I táta? I vy?" ptaly se překvapené děti. Jeden z chlapců dokonce tvrdil, že takové plyny jsou také pozorovatelné a mají zelenou barvu. Prý to viděl v televizi. Učitelce chvilku trvalo, než žákům vysvětlila, jak to vlastně je, a uklidnila je, že ne všechny takto vypuštěné plyny páchnou.

"Takže mých osm let na vysoké škole bylo opravdu potřebných, když dokážu zvládat takové diskuse," směje se učitelka, která vtipnou situaci popsala na sociální síti. Tam se její status okamžitě stal hitem a sdílela ho i slavná herečka Minnie Driverová.