Blíží se kolaps zdravotnictví? Sestry hrozí, že skončí s přesčasy!

Práce mají nad hlavu, když ale přijde nějaký vážnější problém, vedení se za ně nepostaví. Tak vidí situaci v nemocnicích na Karlovarsku zdravotní sestry, které začaly hrozit, že začnou dodržovat předpisy. Pro nemocnice by to byl ale paradoxně velký problém, sestry totiž často slouží přesčasy, a vykrývají tak chybějící personál.

Nedostatek lůžek, konflikty s pacienty i příbuznými, práce na několika odděleních najednou. To vše musí řešit zdravotní sestry v Karlových Varech a Chebu. Tvrdí, že neustále čelí fyzickému a psychickému nátlaku, navíc mají odpovědnost za možná pochybení. I proto začaly vyhrožovat tím, že budou dodržovat předpisy. Upozornil na to portál nasezdravotnictvi.cz.

"Je nutné se chránit: odmítáním porušovat předpisy, odmítáním překračovat kompetence, psaním mimořádných událostí. Protože i když se předpisy mnohde porušují kvůli podmínkám, v nichž nás vedení nutí pracovat, teď už víme, že když se něco stane nebo přijde stížnost, vedení se za nás nepostaví," vysvětlilo sdružení krajských sester Iniciativa KKN.

Narážely tak na březnovou reakci vedení chebské nemocnice pro MfD k případu pacienta s akutním selháním srdce, kterého nemocnice měla poslat domů. Vedení se tehdy proti nařčení ohradilo. "Stát se to nesmí a nemůže. Pokud k něčemu takovému došlo, tak o tom nevíme. Bylo by to selhání personálu a lidského faktoru. Je pravda, že se zkracuje ošetřovací doba, ale ne na úkor kvalitní zdravotní péče," reagovala tehdy předsedkyně představenstva Jitka Samáková.

Právě tato reakce byla ale pro zdravotní sestry varovným signálem. "Vedení se za nás nepostaví ani v situaci, kdy dojde kvůli personální devastaci k pochybení," upozornila inciativa.

Nemocnice si problém uvědomuje

Vedení nemocnice TN.cz potvrdilo, že o přetížení sester ví, žádnou konkrétní stížnost nebo výzvu, ve které by zdravotní sestry žádaly změnu pracovních podmínek, ale neobdrželo. "Nedostatek personálu opravdu je, u nás chybí zhruba sto sester ve dvou nemocnicích (více v Chebu než v Karlových Varech)," řekla TN.cz předsedkyně představenstva Jitka Samáková. "Na jednu stranu chápu přetíženost a přesčasy, ono to má dva aspekty. Stojí to firmu finance (platí přesčasovou práci) a sestřička si neodpočine," dodala.

Pokud by zdravotní sestry opravdu odmítly sloužit přesčasy, znamenalo by to pro chod nemocnic velký problém. "Je to pak určité omezení lůžkové péče - je to poměrně závažná situace, protože při snížení počtu lůžek má každý lékař obavu, že by pacient nemusel dostat to, co by měl," přiznala.

V současné době se snaží těmto problémům nemocnice předcházet všemi dostupnými prostředky. Shání nové posily, nabízí dokonce i práce pro rodinné příslušníky nových zaměstnanců. "Sháníme jim pak bydlení, mateřské školky, školy,..." vyjmenovala hlavní výhody Samáková.

Přesto se daří shánět sestry spíše z ciziny. A nedostatek volných lůžek v nemocnicích se může promítnout i v přístupu k pacientovi - třeba zkracováním ošetřovací doby. "Přiznávám, že u interních oborů se snažíme točit pacienty rychleji než je točí ve fakultkách, kde mají dostatek personálu," řekla Samáková. Podle ní ale podobné problémy tímto způsobem řeší i další nemocnice - nejen ty na Karlovarsku.

Faktem je, že v Česku chybí téměř tisíc lékařů a tři tisíce zdravotních sester. Vláda se problém snaží řešit. Přišla dokonce se zvláštním řešením, co by se dalo dělat (psali jsme zde).