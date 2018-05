Holčička (6) našla u spolužačky ve školce kokain. Strčila ho do pusy

Rodiče žáků mateřské školy na jihu americké Filadelfie jsou v šoku. Jedna z holčiček našla ve batůžku spolužačky pytlíček s bílým práškem. Protože si myslela, že je to cukr, strčila si jej do pusy a snažila se jej rozkousnout. Byl to ale kokain! Policisté teď pátrají po tom, jak se dítě chodící do školky k droze dostalo.